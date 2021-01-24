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20:59   24 Января 2021
Политика

Кабмин ФРГ не видит связи между Навальным и "СП-2"

Кабмин ФРГ не видит связи между Навальным и "СП-2"

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт высказался против новых санкций по отношению к газопроводу "Северный поток – 2" из-за блогера Алексея Навального.

Представитель германского правительства считает, что не следует связывать арест блогера и реализацию важнейшего для Европы проекта. Следует отметить, что в поддержку Алексея Навального в разных городах России прошли митинги. В субботу, 23 января, на улицы вышли сторонники одиозного блогера. Заявленное мирное мероприятие переросло в беспорядки, закончившиеся столкновениями с полицией.

К произошедшим событиям приложило руку посольство США в РФ. Американские дипломаты нашли способ распространить информацию о подготовке несогласованных акций. МИД России считает эти действия представителей США грубым вмешательством во внутренние дела другого государства.

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#мид #навальный #гемания

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