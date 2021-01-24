Госдеп считает "демократией" агрессию сторонников навального против полиции

Американское внешнеполитическое ведомство одобрило деятельность провокаторов, попытавшихся устроить беспорядки на митингах 23 января.

Американское внешнеполитическое ведомство одобрило деятельность провокаторов, попытавшихся устроить беспорядки на митингах 23 января.

Заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса было опубликовано на сайте ведомства. В Вашингтоне одобряют деятельность митингующих, которые участвовали в несогласованных акциях в крупных городах России. Организаторами мероприятий стали сторонники основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, признан иностранным агентом) Алексея Навального, они активно звали на беспорядки несовершеннолетних.

Госдеп не стал скрывать своего отношения к незаконным протестам. Еще до начала митингов на его страницах начали публиковаться списки с местами и временем проведения акций, пишет ФАН. Особенно примечательна двойственность, с которой американская сторона трактует беспорядки в России и у себя на родине. Во время штурма Капитолия участники акций подвергались критике властей и аффилированных с ними СМИ.

Своими действиями американские дипломаты вновь подтвердили готовность вмешиваться в суверенные дела других государств, стремясь дестабилизировать обстановку в своих интересах.