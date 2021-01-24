Военный корреспондент рассказал о разгуле банд в Ливии

Структурами в Триполи управляют кураторы из США, заявил военный корреспондент Владимир Малянов.

Структурами в Триполи управляют кураторы из США, заявил военный корреспондент Владимир Малянов.

Информацию о том, кто на самом деле правит бал в западной части Ливии, предоставил российский социолог Максим Шугалей, который провел более полутора лет в плену у боевиков ливийских группировок и был освобожден в декабре прошлого года. Он отметил в беседе с журналистом Евгением Поддубным, что власти в Триполи отсутствуют, а вместо правительства имеется конгломерат вооруженных бандформирований, контролируемых американцами.

Слова ученого подтвердил Малянов, который согласен с такой позицией, пишет политгид.рф. По его словам, во время визита к прокурору в столице Ливии, он стал свидетелем того, как к зданию подъехал автомобиль Land Cruiser 100 с тонированными стеклами, из которого вышли люди, разговаривавшие на английском языке.

"Вышла группа людей, которая общалась на английском, прошла мимо нас в кабинет прокурора. Без очереди. Почти час там что-то они обсуждали. Когда они ушли, к нам вышел заместитель прокурора и сказал: "На сегодня все приемы закончены, извините", — сказал Малянов.

Военкор не раз пытался связаться с прокурором, однако он лишь раз ответил на звонок, не сказав ничего конкретного. По мнению Малянова, люди, разговаривавшие на английском языке, попросту запретили ему общаться с россиянами.