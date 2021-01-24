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20:40   24 Января 2021
Политика

Президент Мексики собирается обсудить с Путиным поставку вакцины от COVID-19

Президент Мексики собирается обсудить с Путиным поставку вакцины от COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу вакцины от коронавируса.

Мексиканский лидер намерен обсудить с Путиным поставку российской вакцины от коронавируса, уточнил глава МИД Мексики. Также стороны могут обсудить двусторонние отношения.

В Мексике ранее выражали заинтересованность в том, чтобы как можно быстрее получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Андрес Мануэль Лопес Обрадор утверждал, что готов сделать себе прививку российским препаратом.

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#россия #путин #мексика #вакцина #коронавирус

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