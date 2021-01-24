Разработчики "Спутника V" продолжат сотрудничество с AstraZeneca и ЕС

Центр имени Гамалеи заявил, что продолжит работу с Европейским союзом и международной компанией AstraZeneca для обеспечения доступа к вакцине "Спутник V" по всему миру.

Центр имени Гамалеи заявил, что продолжит работу с Европейским союзом и международной компанией AstraZeneca для обеспечения доступа к вакцине "Спутник V" по всему миру.

Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте разработчика в Twitter. "Спутник V" уже одобрен в 12 странах, говорится в сообщении.

"Только разнообразный набор вакцин может снизить технологические риски, а также риски в перебоях поставок", — пишут создатели российского препарата.

В центре считают, что направлять должна наука, а не политика. Британско-шведская компания AstraZeneca предупредила Евросоюз о проблемах с поставкой препарата, аргументируя это необходимостью адаптировать вакцину к новым мутировавшим штаммам коронавируса SARS-CoV-2.