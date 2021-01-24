Беспредел на митингах 23 января остался без внимания ФБК

Сторонники блогера Алексея Навального показательно промолчали об инцидентах, которые произошли на несогласованных митингах 23 января.

Сторонники блогера Алексея Навального показательно промолчали об инцидентах, которые произошли на несогласованных митингах 23 января.

Основатель признанного в РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) был арестован за нарушение российского законодательства. Это произошло 17 января, сразу после того, как он вернулся из Германии. Заключение Навального под стражу стало причиной митингов по всей России. Пришедшие на незаконные акции люди устраивали показательные провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов. Последнее осталось без какого-либо внимания верхушки ФБК, пишет Nation News.

Во время несанкционированных собраний граждан фиксировались противоправные действия. Из-за этого некоторые протестующие были задержаны. При этом организаторы событий 23 января характеризовали мероприятия как "мирный протест". Примечательно, что инциденты сопровождались стычками с полицией и закидыванием силовиков камнями и стеклянными бутылками.

Совокупность фактов указывает на то, что в некоторых регионах России акции имеют признаки массовых беспорядков. Следственный комитет уже завел уголовные дела по факту нарушения законов страны. Производства начаты по статьям 318, 167 и 213 УК РФ.

Отношение верхушки ФБК к происходящему является показательным. Ответственные за организацию несанкционированных митингов сторонники Навального подогревали ситуацию, призывая людей выходить на улицы. При этом активную фазу протестов они проигнорировали. На это указывают их социальные сети, в которых не было упоминаний об инцидентах. Освещались только задержания жены блогера Юлии Навальной, юриста ФБК Любови Соболь и сторонников Навального в крупных городах России.