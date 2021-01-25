На Украине националисты затравили киевлянку, желавшую съездить в Россию

Киевская TikTok-блогер оказалась в опале из-за желания посетить Россию.

Киевская TikTok-блогер Таисия Онацкая, известная под ником Di.rubens, стала жертвой травли из-за желания посетить Россию. «Интернет-охоту» на девушку начали украинские националисты из-за невинного ролика в соцсети.

Таисия опубликовала видео, где отвечает на вопросы другого блогера прямо на площади «майдана»: молодой человек предлагает ей на выбор две страны и спрашивает, в какую из них она хочет поехать в качестве туриста. Среди предложенных вариантов было «Россия или Украина?», «Россия или США?» и «Россия или Белоруссия?» — во всех трех случаях девушка выбрала Россию.

На видеоролик обратил внимание офицер ВСУ и участник боевых действий против непризнанных республик Донбасса Анатолий Штефан. Он посетовал на плохое «патриотическое воспитание» украинской молодежи.

«Место, где происходили события со слезами на глазах, столица Украины, которая уже 7 лет борется с российским агрессором. Как гражданин Украины и военный хочу узнать имя этой девочки и задать ей повторно эти вопросы (исключительно касающиеся Украины и ее смеха), а также помочь с приобретением билета до места ее выбора», — написал украинский военный в Facebook.

После публикации Штефана на Онацкую посыпались оскорбления и угрозы физической расправы. В травле активно участвовал и сам офицер ВСУ, обнаружив информацию о месте работы девушки и опубликовав ее в публичном доступе — его сторонники призвали игнорировать украинскую сеть магазинов техники, с которой сотрудничает Онацкая. Под давлением отказались от сотрудничества с блогером и другие бренды.

В ответ девушка пообещала разобраться с обидчиком в суде, написала жалобу в Минобороны Украины и назвала Штефана «позором украинской армии, воюющим с мирным населением» и желающим «хайпа». Сообщается, что созданный при поддержке МВД Украины сайт «Миротворец» уже внес девушку в «черный список».