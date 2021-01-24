Скандально известный актер Алексей Панин женился во второй раз
Второй супругой российского актера Алексея Панина стала Ева Тарлакян. Жена артиста заявила, что они узаконили отношения месяц назад.
40-летняя Ева Тарлакян рассказала в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что стала официальной женой актера Алексея Панина. По ее словам, с будущим мужем она познакомилась около года назад. Пара узаконила отношения месяц назад, но сначала не хотела этот факт афишировать.
"Алексей очень харизматичный и открытый человек. Я его знаю только с хорошей стороны. С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений", — рассказала в эфире вторая супруга известного российского актера, который дважды попадал в секс-скандал.
Гости студии поделали Еве Тарлакян терпения и попросили ее наладить отношения бывшей жены Алексея Панина Юлии Юдинцевой с их общей Анной. Однако вторая супруга Панина заявила, что мать сама не хочет общаться с дочерью от актера.