Скандально известный актер Алексей Панин женился во второй раз

Второй супругой российского актера Алексея Панина стала Ева Тарлакян. Жена артиста заявила, что они узаконили отношения месяц назад.

Второй супругой российского актера Алексея Панина стала Ева Тарлакян. Жена артиста заявила, что они узаконили отношения месяц назад.

40-летняя Ева Тарлакян рассказала в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что стала официальной женой актера Алексея Панина. По ее словам, с будущим мужем она познакомилась около года назад. Пара узаконила отношения месяц назад, но сначала не хотела этот факт афишировать.

"Алексей очень харизматичный и открытый человек. Я его знаю только с хорошей стороны. С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений", — рассказала в эфире вторая супруга известного российского актера, который дважды попадал в секс-скандал.

Гости студии поделали Еве Тарлакян терпения и попросили ее наладить отношения бывшей жены Алексея Панина Юлии Юдинцевой с их общей Анной. Однако вторая супруга Панина заявила, что мать сама не хочет общаться с дочерью от актера.