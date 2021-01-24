США используют террористов ПНС Ливии для давления на Евросоюз

Писатель и журналист Армен Гаспарян прокомментировал заявление Максима Шугалея о ситуации в Ливии.

Писатель и журналист Армен Гаспарян прокомментировал заявление Максима Шугалея о ситуации в Ливии.

Ранее освобожденный из ливийского плена Шугалей дал интервью корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, в котором рассказал о происходящих в этом североафриканском государстве событиях. Он считает, что американские власти используют Ливию для оказания давления на страны Евросоюза.

По мнению Гаспаряна, на территории Ливии США реализуют свою привычную стратегию по развитию хаоса. Обычные американцы ничего не знают об этой стране, но Вашингтон преследует экономические интересы в Ливии, прикрываясь защитой демократии во всем мире, пишет Российский Вестник.

Максим Шугалей провел в ливийской тюрьме полтора года. Он приехал в Триполи для проведения социологического исследования. По надуманным обвинениям его задержали местные боевики, которые считают себя представителями закона.