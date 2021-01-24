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19:38   24 Января 2021
Политика

СК возбудил четыре дела по фактам нападения на силовиков во время митинга

СК возбудил четыре дела по фактам нападения на силовиков во время митинга

Следственный комитет России сообщил о начале делопроизводства из-за применения силы к представителям власти во время несогласованной акции в Москве.

Четыре дела возбуждено после несогласованной акции, которая состоялась в субботу, 23 января. Сотрудникам силовых структур распылили перцовый баллончик в лицо, одного представителя закона избили, а также был совершен наезд на автомобиле на полицейского.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напал на сотрудников ГИБДД во время беспорядков. Решение о мере пресечения для него в скором времени примет суд.

Участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову арестовали в Москве. Во время митинга они на машине сбили полицейского, который пытался их задержать.

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