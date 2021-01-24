СК возбудил четыре дела по фактам нападения на силовиков во время митинга

Следственный комитет России сообщил о начале делопроизводства из-за применения силы к представителям власти во время несогласованной акции в Москве.

Следственный комитет России сообщил о начале делопроизводства из-за применения силы к представителям власти во время несогласованной акции в Москве.

Четыре дела возбуждено после несогласованной акции, которая состоялась в субботу, 23 января. Сотрудникам силовых структур распылили перцовый баллончик в лицо, одного представителя закона избили, а также был совершен наезд на автомобиле на полицейского.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напал на сотрудников ГИБДД во время беспорядков. Решение о мере пресечения для него в скором времени примет суд.

Участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову арестовали в Москве. Во время митинга они на машине сбили полицейского, который пытался их задержать.