Ударивший в живот петербурженку силовик извинился перед ней в больнице

Сотрудник полиции, который травмировал женщину в день незаконных митингов в Северной столице, навестил ее в медучреждении. Он принес свои извинения и букет из хризантем.

Сотрудник полиции, который травмировал женщину в день незаконных митингов в Северной столице, навестил ее в медучреждении. Он принес свои извинения и букет из хризантем.

Правоохранитель признался, что незадолго до произошедшего его лицо залили газом и он не видел ничего через визор. Он отметил, что находится в шоке от ситуации и это его "личная трагедия".

Пострадавшая же с пониманием отреагировала на объяснения полицейского и попросила его не переживать. Петербурженка приняла цветы и простила представителя власти.

Накануне жители Петербурга вышли на улицы с акциями протеста, которые не были согласованы с местным правительством, и устроили разгром. Участники несанкционированных митингов не только проявляли агрессию, но и нападали на силовиков. Прокуратура города по фактам нарушений на несогласованных мероприятиях организовала проверку.