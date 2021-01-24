Сбросивший больше 100 килограммов Фадеев пригрозил судом диетологу

Музыкальный продюсер Максим Фадеев потребовал публичных извинений от диетолога Алексея Ковалькова, который заявил, что тот резко похудел благодаря операции.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев потребовал публичных извинений от диетолога Алексея Ковалькова, который заявил, что тот резко похудел благодаря операции.

Фадеев на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором пригрозил подать в суд на диетолога, если тот не принесет публичные извинения за клевету. В своем видео продюсер разобрал комментарий Ковалькова, в котором врач утверждает, что сбросить больше 100 килограммов самостоятельно за короткий срок и при этом не навредить организму — невозможно.

По мнению Ковалькова, Фадеев похудел при помощи врачей, а также сделал абдоминопластику, чтобы убрать излишки кожи. В своем разборе диетолог призвал не повторять опыт знаменитости, поскольку такое резкое уменьшение массы тела может привести к выпадению волос, опусканию почек и тромбоэмболии легочной артерии.

Сам продюсер опроверг всю информацию и уверяет, что не делал никаких операций. По словам Фадеева, он сбросил 112 килограммов за 1,4 года "по своему ощущению, интуиции и на основании накопленных знаний о медицине".

Также в ответ на слова диетолога о негативных последствиях такого похудения для организма — Фадеев напряг мышцу икры и продемонстрировал мышечную массу.

Продюсер обвинил Ковалькова в нарушении врачебной этики и "тотальной лжи". Он считает, что диетолог некорректно ведет себя по отношению к другим эстрадным звездам.