Стоящие за бесплатной едой киевляне пожаловались на маленькие зарплаты

В воскресенье в Киеве собралась большая толпа пенсионеров и бездомных, которые выстроились в очередь за бесплатным обедом, сообщает корреспондент ФАН с места событий.

В воскресенье в Киеве собралась большая толпа пенсионеров и бездомных, которые выстроились в очередь за бесплатным обедом, сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Бесплатный еженедельный обед в центре города был организован волонтерами католического собора Святого Александра. Несколько сотен голодных киевлян собрались в очереди за едой. Нуждающимся жителям выдавали медицинские маски, обрабатывали руки антисептиком, наливали кофе, раздавали бутерброды и коробки с горячей едой. Некоторые обедали прямо на месте, другие голодные забирали все домой, чтобы разделить порцию на несколько раз или поделиться с близкими.

По словам очевидцев, церковь старается сделать подобные акции регулярными. В очереди за едой могут стоять все желающие, однако 90% являются пенсионерами из Киева. Пенсионерка Татьяна рассказала ФАН, что только такие социальные акции церкви помогают выжить. Собеседница отметила, что у местных жителей небольшие пенсии, в большинстве случаев они находятся за чертой бедности. Стоит отметить, что прожиточный минимум на Украине составляет 2189 гривен. Большинство пенсионеров получают выплаты менее 2000 гривен.