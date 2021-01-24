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19:22   24 Января 2021
Политика

Вопрос Крыма снят с повестки Парламентской ассамблеи Совета Европы

Вопрос Крыма снят с повестки Парламентской ассамблеи Совета Европы

Обсуждение вопроса о соблюдении прав человека в Крыму снято с повестки Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой написал в Facebook.

Толстой отметил, что рассмотрение темы Крыма инициировано украинской стороной. По его словам, делегация РФ в ходе одного из заседаний Бюро ПАСЕ смогла добиться снятия этого вопроса.

"Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет", — сказал Толстой.

Парламентарий отметил, что украинская делегация осталась верна принципу: "права человека ничто, русофобия — все". Коллеги из Польши и Прибалтики придерживаются тех же взглядов, добавил он.

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