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19:19   24 Января 2021
Политика

Франция поддержала антироссийские санкции из-за Навального

Франция поддержала антироссийские санкции из-за Навального

Санкции в отношении России из-за блогера Алексея Навального должны быть действенными, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр отметил, что 25 января состоится встреча глав МИД стран Евросоюза, где будет обсуждаться этот вопрос. Санкции надо сделать "действительно эффективными", подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

МИД РФ ранее ответил на заявления американского посольства о митингах в стране. Попытки такого действия считаются вмешательством США во внутренние дела России, передавало Федеральное агентство новостей.

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#россия #евросоюз #франция #санкции

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