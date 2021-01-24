Франция поддержала антироссийские санкции из-за Навального

Санкции в отношении России из-за блогера Алексея Навального должны быть действенными, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Санкции в отношении России из-за блогера Алексея Навального должны быть действенными, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр отметил, что 25 января состоится встреча глав МИД стран Евросоюза, где будет обсуждаться этот вопрос. Санкции надо сделать "действительно эффективными", подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

МИД РФ ранее ответил на заявления американского посольства о митингах в стране. Попытки такого действия считаются вмешательством США во внутренние дела России, передавало Федеральное агентство новостей.