США легализуют террористические группировки в Ливии, чтобы оказывать давление на Европу. Об этом рассказал специальный корреспондент ФАН Аббас Джума в своем материале.

США легализуют террористические группировки в Ливии, чтобы оказывать давление на Европу. Об этом рассказал специальный корреспондент ФАН Аббас Джума в своем материале.

Освобожденный из ливийской тюрьмы "Митига" социолог Максим Шугалей дал интервью журналисту Евгению Поддубному. Ученый рассказал о боевиках, которые арестовали его и переводчика Самера Суэйфана.

По словам Шугалея, ливийские вооруженные группировки находятся под влиянием США. Вашингтон ставит бандитов на ключевые должности в Правительстве национального согласия, тем самым создавая террористически управляемое государство. Так было с МВД Триполи, куда набрали боевиков из группировки RADA. Далее эти структуры получают поддержку в лице США и ряда европейских стран. При этом прямое и косвенное давление на Европу действительно существует.

"Эта интеграция людей в Европу из Африки — она тоже не просто так. Не надо думать, что это происходит случайно, что эти демократы случайно говорят: "Ой, приходите к нам, мы всех вас легализуем здесь". Это все звенья одной цепи. Итог очень близок, и он плачевен", — рассказал Шугалей.

Подобную схему легализации терроризма США отрабатывают и в других странах. Вышеописанный сценарий американцы пытались осуществить в Сирии, где создавались "Сирийская свободная армия", "Новая сирийская армия" и другие группировки. Однако легализовать их в САР так и не удалось благодаря действиям сирийского правительства и поддержке России.