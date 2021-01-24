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19:06   24 Января 2021
Происшествия

Вор в законе Зюзя попался украинским правоохранителям

Вор в законе Зюзя попался украинским правоохранителям

Уроженец Электростали Владимир Озерский, известный в криминальных кругах как Зюзя, наведался к своим сообщникам в Киев и был задержан. Преступника было решено выдворить из страны.

Криминальный авторитет, приехав в столицу Украины, должен был увидеться с участниками опасной группировки. Они должны были разрешить вопрос, кому какой достанется доход от преступной деятельности, рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Помимо этого выяснилось, что вор в законе проник на территорию государства через неофициальные пропускные объекты. Зюзю в оперативном порядке задержали и привезли в отделение миграционной службы. Там он получил документ, запрещающий ему посещать Украину в течение трех лет.

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