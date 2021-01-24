19:06 24 Января 2021Происшествия
Вор в законе Зюзя попался украинским правоохранителям
Уроженец Электростали Владимир Озерский, известный в криминальных кругах как Зюзя, наведался к своим сообщникам в Киев и был задержан. Преступника было решено выдворить из страны.
Уроженец Электростали Владимир Озерский, известный в криминальных кругах как Зюзя, наведался к своим сообщникам в Киев и был задержан. Преступника было решено выдворить из страны.
Криминальный авторитет, приехав в столицу Украины, должен был увидеться с участниками опасной группировки. Они должны были разрешить вопрос, кому какой достанется доход от преступной деятельности, рассказали в пресс-службе Нацполиции.
Помимо этого выяснилось, что вор в законе проник на территорию государства через неофициальные пропускные объекты. Зюзю в оперативном порядке задержали и привезли в отделение миграционной службы. Там он получил документ, запрещающий ему посещать Украину в течение трех лет.