Объяснена необходимость ношения масок после вакцинации от коронавируса

Ношение масок необходимо даже тем людям, которые привились от коронавирусной инфекции, заметила врач-терапевт Ирина Ярцева.

Ношение масок необходимо даже тем людям, которые привились от коронавирусной инфекции, заметила врач-терапевт Ирина Ярцева.

Массовая вакцинация для граждан Российской Федерации стартует с 31 января. Получить прививку препаратом "Спутник V" могут все желающие. Зарегистрироваться на процедуру может каждый человек. Для этого необходимо будет воспользоваться специальным разделом портала "Госуслуги". После прохождения вакцинации все равно важно носить средства индивидуальной защиты, объяснила медик.

"Дело в том, что любая вакцинация не дает 100% защиты от вируса. Она способствует тому, чтобы организм выработал антитела и иммунитет мог уничтожить вирус", — рассказала Ярцева в комментарии Nation News.

Даже после получения прививки человек может оставаться носителем заболевания. Поэтому риск передачи COVID-19 все равно остается. Снять маску можно будет только после проведения массовой вакцинации. Следовательно, пройти процедуру должна хотя бы половина населения, заявила терапевт.