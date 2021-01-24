Никакой анонимности. Facebook сдает полиции США участников протестов

Данные из Facebook ложатся в основу уголовных дел после митингов у здания Конгресса США.

Данные из Facebook ложатся в основу уголовных дел после митингов у здания Конгресса США 6 января, сообщает журнал Forbes. Протестующих обвиняют во «внутреннем терроризме», а доказательной базой стали записи и фотографии с места событий, опубликованные ими в Facebook.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, несогласные с итогами президентских выборов, снимали себя на видео во время протестов на Капитолийском холме — в этих роликах полиция ищет задокументированные «нарушения границ, повреждение государственной собственности и нападения на полицейских».

«В недавно открытом уголовном деле Эндрю Райан Беннетт, житель Колумбии, штат Мэриленд, обвиняется в том, что в прямом эфире Facebook транслировал свою роль в осаде Капитолийского холма», — пишет Forbes.

В четырех прямых эфирах на Facebook Беннетт «засветился» в бейсболке с девизом правого объединения «Proud Boys», поддерживающего Трампа. Сторона обвинения утверждает, что на трех видеозаписях он находится внутри Капитолия.

На одной из них он якобы скандирует: «Сломай это!» — следователи полагают, что Беннетт имеет в виду дверь, расположенную в вестибюле здания Конгресса США. Это тот самый проход, где полицией была застрелена протестующая Эшли Бэббит, сообщили в ФБР.

Последние сообщения на Facebook-странице обвиняемого указывали на то, что он планировал приехать в капитолий и довольно громко заявлял об этом. Один из постов доказывает, что машина Беннетта была в «караване автомобилей с американскими флагами», утверждает сторона обвинения.

«Вам лучше быть готовым к тому, что грядет хаос, и я буду в Вашингтоне 6 января 2021 года бороться за свою свободу», — написал Беннетт в соцсети.

Характерно, что администрация Facebook предоставила полиции последнее местоположение смартфона Беннетта, заходившего в аккаунт 6 января около 3:30 ночи по американскому времени. Эта локация находилась «в непосредственной близости от капитолия», утверждает ФБР.

Некоторые сторонники Трампа, участвовавшие в митингах на Капитолийском холме, предстали перед судом незамедлительно — на следующий день после протестов. Подробнее о том, как несогласных с президентством Джо Байдена будут судить за «кровавую бойню», читайте в нашей статье.