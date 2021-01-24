Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:36   24 Января 2021
Политика

Жан-Ив Ле Дриан предрек развитие отношений Европы с США на новой основе

Жан-Ив Ле Дриан предрек развитие отношений Европы с США на новой основе

Отношение европейских стран и США при президенте Джозефе Байдене будут развиваться на новой основе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Руководитель ведомства отметил, что при экс-главе Белого дома Дональде Трампе Европа отказалась от режима многосторонности. Однако приход Байдена является новым фактором в отношениях. Стремления политика подтверждают, что США вернутся в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #европа #франция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров