18:18 24 Января 2021Общество
Почти 500 работников Airbus в Гамбурге ушли на карантин из-за вспышки COVID
На предприятии одной из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus в Гамбурге зафиксирована вспышка коронавируса. Инфекция выявлена у 21 сотрудника.
На предприятии одной из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus в Гамбурге зафиксирована вспышка коронавируса. Инфекция выявлена у 21 сотрудника.
По данным телеканала NTV, из-за этого на карантин помещены около 500 человек. В настоящее время неизвестно, идет речь о мутировавшем штамме возбудителя или о его исходном варианте. Выясняется и то, как инфекция попала на предприятие.
Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек.