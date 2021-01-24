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18:18   24 Января 2021
Общество

Почти 500 работников Airbus в Гамбурге ушли на карантин из-за вспышки COVID

Почти 500 работников Airbus в Гамбурге ушли на карантин из-за вспышки COVID

На предприятии одной из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus в Гамбурге зафиксирована вспышка коронавируса. Инфекция выявлена у 21 сотрудника.

По данным телеканала NTV, из-за этого на карантин помещены около 500 человек. В настоящее время неизвестно, идет речь о мутировавшем штамме возбудителя или о его исходном варианте. Выясняется и то, как инфекция попала на предприятие.

Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, на компанию там трудятся более 12 тыс. человек.

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#airbus #коронавирус #COVID-19

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