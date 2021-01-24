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17:34   24 Января 2021
Наука

Ученые сделали открытие в изучении северного сияния

Ученые сделали открытие в изучении северного сияния

Солнечный ветер в магнитосфере над Землей необъяснимым образом притягивается к северному полюсу. Такое заявление сделали ученые на основе проведенных наблюдений.

Северное сияние возникает из взаимодействия планет с магнитосферой и заряженных частиц солнечного ветра. Много лет считалось, что частицы равномерно распределяются между южным и северным полюсами, однако недавние исследования опровергли эту теорию.

Эффект притяжения разнозаряженных частиц стал причиной возникновения необычного явления, считают специалисты. Линии магнитного поля сходятся вокруг северного полюса Земли, что и вызывает тягу солнечного ветра к этой части планеты.

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#ученые #северное сияние #солнечный ветер

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