Ученые сделали открытие в изучении северного сияния

Солнечный ветер в магнитосфере над Землей необъяснимым образом притягивается к северному полюсу. Такое заявление сделали ученые на основе проведенных наблюдений.

Солнечный ветер в магнитосфере над Землей необъяснимым образом притягивается к северному полюсу. Такое заявление сделали ученые на основе проведенных наблюдений.

Северное сияние возникает из взаимодействия планет с магнитосферой и заряженных частиц солнечного ветра. Много лет считалось, что частицы равномерно распределяются между южным и северным полюсами, однако недавние исследования опровергли эту теорию.

Эффект притяжения разнозаряженных частиц стал причиной возникновения необычного явления, считают специалисты. Линии магнитного поля сходятся вокруг северного полюса Земли, что и вызывает тягу солнечного ветра к этой части планеты.