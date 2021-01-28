Тракдрайвер поведал «Политике Сегодня», за что его коллеги любят Трампа, почему протестовали у Белого дома и как обычный дальнобойщик в США может накопить на двухэтажный дом.

С Нового года женщинам в России официально разрешили осваивать профессию дальнобойщика. Если они в борьбе за равноправие займут все места на рынке, мужчины всегда смогут найти себе занятие в Штатах, например. Тем более, что большинство американских дальнобойщиков — как раз уроженцы России и стран СНГ. «Политика Сегодня» поговорила с одним из них.

Собеседником корреспондента стал украинец Назар Пшебишевский, который занимается грузоперевозками уже шесть лет. Приехав в США без стартового капитала, он смог спустя время купить два подержанных грузовика по 50 тысяч долларов. Сейчас Назар продолжает колесить по стране, обзавелся женой и домом и даже воспитывает двоих детей.

— Дальнобойщик в Америке — это кто?

— Многие мигранты с постсоветских стран, включая украинцев, русских, белорусов, молдован, занимаются этим бизнесом. С азиатских стран тоже: Узбекистан, Таджикистан. У них небольшие компании, семейный бизнес. Часто бывает, что жены «диспетчируют», занимаются бумажной работой, а мужья занимаются более техническими, организационными вопросами.

— Какое отношение в обществе к таким мигрантам?

— Нормальное. В Америке вообще такая культура, что нет ненужных работ и все работы уважаемые, начиная от дворника, заканчивая банкиром. Тракинг не относится к малооплачиваемым, но это достаточно сложная работа и физически, и морально, и по времени — ты постоянно отсутствуешь дома.

— Чем тракдрайвер отличается от обычного дальнобойщика в той же Украине?

— Инфраструктура в Америке очень сильно развита, условия дороги намного комфортнее, чем там. Сами траки комфортнее. Оплата тоже другая.

— В постсоветском пространстве в фурах минимальные удобства для водителя. Что представляет из себя салон в траке?

— Внутри находится, грубо говоря, мини-студия, в некоторых траках даже есть туалеты и души, но это достаточно большие траки. А в среднем две кровати, столик, холодильник, микроволновка, чайник, электроплита. Есть розетка.

— В России дальнобойщик редко имеет машину с кроватью в салоне. Шоферы пользуются услугами мотелей. В Штатах это не так популярно?

— Нет, это популярно. Инфраструктура отелей развита просто сумасшедше. Но не всегда удобно заезжать, парковаться, идти в отель. Это все растягивается. Намного лаконичнее и удобнее так называемые станции тракстапы. Ты приезжаешь туда, заправляешься, можешь взять покушать, помыть стекла, и есть парковочные места, где ты не тратишь столько времени, как если бы заезжал на территорию отеля, делал чекин, чекаут.

Другое дело, если ты долго в дороге и хочешь поспать не в будке, а на кровати в отеле. Тогда это очень актуально. И в принципе раз в неделю ты обязан отдыхать, делать рестарт, перерыв. В неделю ты имеешь право 72 часа ездить. И между каждыми 72 часами ты должен делать перерыв 36 часов.

Лучше, если ты это делаешь в отеле. Я лично подстраиваю так свой маршрут, чтобы каждые выходные я точно был дома. Работаю от трех до пяти-шести дней. Шесть — это максимум. Я стараюсь, чтобы такого не было, потому что хочу находиться со своей семьей.

— То есть существует программа, которая следит за персональной нагрузкой водителя?

— Да, планшет, к которому ты подсоединяешь GPS-трекер. Таким образом ГАИ может смотреть, сколько ты проработал. Если тебя останавливают, ты отправляешь им на e-mail все данные, они смотрят и дают рейтинг компаниям.

— Много ли желающих нарушить закон и поработать без планшета или взломать систему?

— Как и во всех странах, понятно, есть нарушители. Но я бы таким не стал заниматься. Нарушение правил — это как минимум штраф и, возможно, лишение прав.

— Сколько штатов вы проехали?

— Я был на материковой части во всех штатах, летал на Гавайи.

Единственный штат, в котором я не был — Аляска. Он последний у меня по списку. 50-ый. Планирую его в ближайшее время перекрыть. Вряд ли я туда поеду на траке, потому что нужно Канаду проехать, а это достаточно нелегкая дорога, бывает опасная. И грузы туда не так часто отправляются — по морю они доставляются.

— А где самое «рыбное» место для тракдрайверов?

— Столицей тракового бизнеса считается Чикаго, его называют еще Чикаголенд. Там негласная столица тракового бизнеса: супермного всяких бизнесов, заводов, компаний и цена довольно неплохая в любую сторону из Чикаго.

— За время работы удалось изучить Америку по штатам? Может, выявились какие-то закономерности интересные?

— Южнее люди более ленивые, чем на севере. В центральной Америке люди более приветливые, чем в районе Нью-Йорка, Нью-Джерси, Филадельфии.

— Где самая красивая природа?

— Мне очень понравились штаты Айдахо, Вашингтон, Орегон. Юта — это очень красиво. На самом деле, каждый штат красивый по-своему. Что интересно, когда идет граница штатов резко меняется и ландшафт, природа, флора, фауна. Когда едешь на юг, резко пальмы появляются, особенно, когда во Флориду заезжаешь. В Техас — уже потихоньку кактусы появляются. Мексика, Аризона — там пустыня со своими видами тоже. Не был на Аляске, но слышал, что очень красивый штат тоже. Был на Гавайях — это рай на Земле. Это мое личное предпочтение, но я в лучшем месте не был.

— Что с дорогами? Есть ли, как это принято говорить в России, «убитые»?

— В южных штатах идеальнейшие дороги, потому что там нет зимы и они не так разбиваются. В принципе везде дороги хорошие, но такие города, как Нью-Йорк, похуже. В городах дороги разбиты, а с большими интерстейтами нет никаких проблем. Даже если они разбиты, их ремонтируют. Но в этом вся проблема: ты зимой попадаешь в пробки из-за погодных условий или из-за аварий, а летом — это сплошные ремонты дорог. Из-за чего теряешь много времени.

— Какие вообще плюсы у этой профессии? Почему мигранты выбирают ее?

— В Америке сильно развита инфраструктура для траков: заправки, душевые, все сервисы по обслуживанию техники — банально подстричься! Даже есть небольшие церкви, потому что некоторые тракдрайверы живут на дороге. В принципе ты можешь таким образом существовать, ни в чем себе особо не отказывая, если будет цель заработать денег, накопить. Не обязательно снимать дом, потому что ты постоянно в дороге. Ты все можешь, начиная от стирки, покупок и так далее.

— А минусы?

— С точки зрения закона достаточно большая ответственность лежит, если у тебя есть коммерческие права класса А. При аварии тебе сразу делают тест на алкоголь и наркотики и, если там 50 на 50, то всегда будет нести ответственность человек, у которого есть коммерческие права, потому что заведомо он более профессиональный водитель.

Минусы в плане работы, что ты постоянно сидишь — для здоровья это плохо. Еще она считается одной из самых опасных после полицейских по болезням, по смертности. Бывают аварии, бывает летальный исход, особенно зимой, когда гололед. Стрессы тоже — да, для здоровья эта работа вредна. Даже не обсуждается.

— Есть ли в Штатах те, кто зарабатывает на трассах, предлагая сексуальные услуги тракдрайверам?

— Пару раз мне встречались. Их в Америке называют «парковочные ящерицы». Видел, что они предлагают свои услуги, сам никогда не пользовался.

— Это незаконно?

— Я знаю, что в штате Невада публичные дома легальны. Но в принципе это нелегально.

— Вы купили дом, несколько машин, воспитываете двоих детей. Неужели это реально для дальнобойщика в Америке?

— Да, зарплата американского дальнобойщика позволяет достаточно достойно жить тебе и твоим детям, если ты с мозгами все делаешь, трудишься, не ленишься. Но качество жизни самого тракдрайвера достаточно низкое, потому что ты много работаешь, здоровье ухудшается, семью не видишь. Я бы сказал, что эта работа идеально подходит для мигрантов, у которых нет местного образования, английского.

Это идеальная работа, чтобы заработать первый капитал на какой-то бизнес или мечту в своей стране — купить квартиру, дом, открыть свой бар, ресторан. Это лучший способ заработка денег, потому что ты можешь работать, достаточно неплохо зарабатывать и при этом не тратишь деньги, потому что у тебя нет расходов, кроме еды, телефона. Таким образом можно сколотить неплохую сумму за короткий период.

— А сеть в дороге ловит везде?

— Да. Есть такой провайдер Verison — он покрывает самую большую глушь. Сейчас вот представили 5G. Я перешел. Это лучшая связь, которая у меня была в Америке за одиннадцать лет.

— Какая повестка у профсоюза тракдрайверов сейчас?

— Был период застоя, очень мало было грузов, цены падали — их понижали брокеры, которые грузы выставляют на специальную интернет-платформу. Хотя они от заказчиков получали те же самые деньги. Были серьезные протесты прямо напротив Белого дома: дальнобойщики приезжали на своих траках, перекрывали дорогу.

Мы против того, чтобы брокеры занижали цены. Нужно, чтобы мы видели исходники. Сколько за этот груз изначально платят. По закону мы имеем на это право. Но когда подписываем бумаги с брокером, он заведомо ставит опции, что ты не претендуешь на то, чтобы видеть прозрачно, какая сумма была.

Выяснялось потом, что они откусывали от изначальной стоимости перевозки почти 50-60%, не имея таких больших затрат, как дальнобойщики на солярку, расходники, поломки, кредиты, страховки и так далее. Протестовали конкретно против этого.

— Это было до коронавируса?

— Да.

— А во время пандемии как жили?

— С коронавирусом в начале тоже все было печально и плохо. А потом, когда этот застой прошел, в магазинах полки стали пустее, заводы начали запускаться, был небольшой бум. Начиная с конца лета, сентябрь, октябрь — до нового года рынок держался на позитивной ноте.

— А как переживали водители беспорядки, устроенные движением BLM, и протесты после выборов? Бастующие не мешали работе?

— Относились достаточно негативно. Были такие случаи, когда бешеные разъяренные толпы нападали на траки, на тракеров. На одного (который уроженец то ли Украины, то ли России), ехавшего по своему стандартному рабочему маршруту и пытавшегося проехать через толпу, они как сумасшедшие, как в фильмах про апокалипсис, набросились. Разбили стекла, вытащили его, избили. Его арестовали. Сейчас ему грозит какое-то дело, как бы это не звучало абсурдно.

Еще был случай, когда напали на трак курьерской службы. Начали коробки вытаскивать, воровать и так далее. Стало больше случаев выстрелов по тракам, сбрасывания камней, булыжников.

Когда известно, что какие-то заварушки на дороге, всех тракеров предупреждают, чтобы они там не оставались и держались оттуда подальше.

— Должно быть, пистолет в салоне успокаивает...

— Во многих штатах ты имеешь право возить с собой оружие, но не во всех. И сейчас подписывается закон, чтобы тракдрайверам разрешалось ношение оружия с целью самозащиты, потому что увеличилась опасность.

— Есть ли единогласное мнение среди тракдрайверов: Байден или Трамп?

— В основном, поддерживают Трампа, потому что тракдрайверы — это люди с республиканскими взглядами. Они за ношение оружия и так далее.

— Выходит, сейчас не самое лучшее время началось для американских дальнобойщиков?

— Да, есть такое. Начинают бить тревогу, но я, честно говоря, не знаю, чем это грозит. У меня нет особой позиции. Мне ближе республиканцы, но я не согласен со всеми вещами, которые делал господин Трамп.