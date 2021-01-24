Аналитик рассказал, что ожидает курс доллара в феврале

Российская валюта может укрепиться, поскольку на глобальных рынках всеобщим настроением стал оптимизм, связанный со вступлением в должность американского президента Джо Байдена.

Российская валюта может укрепиться, поскольку на глобальных рынках всеобщим настроением стал оптимизм, связанный со вступлением в должность американского президента Джо Байдена.

Такое мнение выразил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Инвесторы связывают масштабные меры по стимулированию американской экономики с личностью лидера США, что, по их мнению, окажет положительное влияние в глобальном плане. Вкладчики также ожидают скорого восстановления мировой экономики.

По словам аналитика, к началу февраля текущего года следует ожидать ослабления российского рубля до 75 рублей по отношению к доллару и 90 рублей по отношению к евро. В будущем все будет зависеть от динамики восстановления мировой экономики и масштабов пандемии коронавируса.