Полиция Лондона задержала 300 человек на нелегальной вечеринке

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили злостных нарушителей режима коронавирусных ограничений по громким звукам музыки в арке железнодорожного путепровода Лондона.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили злостных нарушителей режима коронавирусных ограничений по громким звукам музыки в арке железнодорожного путепровода Лондона.

Участников незаконного мероприятия было так много, что оперативникам пришлось вызвать подкрепление, в том числе полицейских с собаками и вертолет, передает телеканал "360".

Силовики предприняли несколько попыток вступить в диалог с организаторами и участниками вечеринки, но это не увенчалось успехом. В результате собравшиеся заперли двери помещения изнутри, оказав сопротивление на некоторое время. Вскоре полиция выписала задержанным штрафов на более чем 15 тысяч фунтов стерлингов.