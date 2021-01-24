Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:22   24 Января 2021
Происшествия

Полиция Лондона задержала 300 человек на нелегальной вечеринке

Полиция Лондона задержала 300 человек на нелегальной вечеринке

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили злостных нарушителей режима коронавирусных ограничений по громким звукам музыки в арке железнодорожного путепровода Лондона.

Участников незаконного мероприятия было так много, что оперативникам пришлось вызвать подкрепление, в том числе полицейских с собаками и вертолет, передает телеканал "360".

Силовики предприняли несколько попыток вступить в диалог с организаторами и участниками вечеринки, но это не увенчалось успехом. В результате собравшиеся заперли двери помещения изнутри, оказав сопротивление на некоторое время. Вскоре полиция выписала задержанным штрафов на более чем 15 тысяч фунтов стерлингов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#лондон #задержание #вечеринка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров