Лечить больных COVID-19 в ФРГ будут тем же препаратом, что и Трампа

Германия первой в Евросоюзе начнет применять для лечения коронавируса препарат на основе моноклональных антител, который был назначен при COVID-19 экс-главе США Дональду Трампу.

Германия первой в Евросоюзе начнет применять для лечения коронавируса препарат на основе моноклональных антител, который был назначен при COVID-19 экс-главе США Дональду Трампу.

Об этом журналистам заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. По информации таблоида Bild am Sonntag, немецкий кабмин уже закупил 200 тыс. доз препарата, потратив на это 400 млн евро. Министр отметил, что ФРГ станет "первой в ЕС страной", где со следующей недели при лечении COVID-19 будут использовать моноклональные антитела. Первыми препарат получат университетские клиники.

По словам Шпана, введение этих антител на ранней стадии болезни может помочь предотвратить ее тяжелую форму у пациентов с высоким уровнем риска, поскольку они действуют "как пассивная вакцинация".

Название препарата чиновник не уточнил, но, как указали в издании, речь идет о средстве, которое ранее применялось при лечении Трампа. Это был препарат компании Regeneron, представляющий собой экспериментальный коктейль из моноклональных антител.