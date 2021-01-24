Создатель фильма "Великолепная семерка" Уолтер Бернстайн умер в Нью-Йорке

Известный американский сценарист, актер, режиссер и продюсер Уолтер Бернстайн скончался на 102-м году жизни.

Известный американский сценарист, актер, режиссер и продюсер Уолтер Бернстайн скончался на 102-м году жизни.

Трагическое событие произошло 22 декабря на Манхэттене в Нью-Йорке. О смерти сценариста сообщил в Twitter его давний друг. Бернстайн родился в 1919 году в Бруклине. После окончания колледжа в 1941-м году его призвали на службу. До окончания войны он был военным корреспондентом, писал для армейского еженедельника и для журнала The New Yorker.

В 1947-м заключил контракт с Columbia как сценарист. Среди его лучших кинокартин "Великолепная семерка", "Поезд", "Система безопасности", "Подставное лицо", "Энни Холл". В 1977 году за лучший сценарий к фильму "Подставное лицо" он был номинирован на премию "Оскар".