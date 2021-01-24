Участницы Pussy Riot арестованы на 10 суток после незаконных митингов

Пресненский суд Москвы назначил арест Виктории Кузнецовой и Люсе Штейн за наезд на сотрудника полиции. Мария Алехина также выплатит штраф за "организацию несогласованной акции".

Пресненский суд Москвы назначил арест Виктории Кузнецовой и Люсе Штейн за наезд на сотрудника полиции. Мария Алехина также выплатит штраф за "организацию несогласованной акции".

Участницы группы Pussy Riot для того, чтобы избежать задержания в ходе несанкционированной акции 23 января, протаранили сержанта полиции на Большом Афанасьевском переулке. По факту произошедшего следователи проводят проверку.

Московский следком возбудил уголовное дело после противоправных действий на незаконных митингах в столице. В частности, агрессивные жители рядом со Сретенским бульваром ударили сотрудника Росгвардии.

А вот в Санкт-Петербурге мужчина напал на сотрудников ГИБДД во время незаконного митинга. Злоумышленника задержали.