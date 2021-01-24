Итальянские школьники решили захватить школу из-за учебы на удаленке

Лицеисты в Риме выразили свой протест против дистанционного обучения. Они собрались и попытались оккупировать здание своей школы, однако в дело вмешалась полиция.

Лицеисты в Риме выразили свой протест против дистанционного обучения. Они собрались и попытались оккупировать здание своей школы, однако в дело вмешалась полиция.

Учащиеся лицея Канта в Риме устроили акцию протеста рядом со школой против дистанционного обучения. Ученики согласовали митинг, но отчаявшись получить ответ, предприняли попытки захватить свою альма-матер, заблокировав цепями и мебелью вход в здание, сообщают местные СМИ.

Старшеклассники рассказали, что учиться через интернет тяжело, потому что он "тормозит" у преподавателей. В итоге последние сбрасывают просто домашнее задание через соцсети и потом проверяют.

Полиция равнодушно отнеслась к желанию детей учиться в школе и вытеснила их из здания учреждения. Несмотря на провал, школьники не собираются сдаваться и планируют новые акции.