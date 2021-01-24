Баранец рассказал, по каким целям ударит Россия в случае ядерной войны с США

Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец назвал места, по которым ударят российские ядерные ракеты в случае войны с США.

Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец назвал места, по которым ударят российские ядерные ракеты в случае войны с США.

В беседе с Nation News Баранец отметил, что уничтожение Белого дома и Пентагона нанесет самый большой урон американцам. Однако этого будет недостаточно, и следующим шагом должен быть удар по военным объектам и авианосцам, которых у ВМС США в избытке. Кроме того, необходимо уничтожить авиабазы и вывести из строя американские бомбардировщики.

"Если американцы думают, что наш "Тополь" или "Ярс" полетит только на Белый дом и Пентагон, то они просто тупые, у нас многоплановая операция. Потом будем бить по всем пунктам политическим и экономическим, чтобы вывести США из строя как государство", — заявил Баранец.

Также военный обозреватель рассказал, что в Европе первым сгорит все, что расположено рядом с базой "Рамштайн" в ФРГ. Баранец подчеркнул, что будет уничтожено все, что касается ядерного оружия и систем управления российской армией.