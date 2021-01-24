Экс-участник американского реалити-шоу сознался в убийстве

Снимавшийся в популярном шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days американец по имени Дуглас Вутен рассказал полиции о совершенном убийстве.

Снимавшийся в популярном шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days американец по имени Дуглас Вутен рассказал полиции о совершенном убийстве.

Правоохранители штата Джорджия рассказали, что к ним в начале января 2021 года обратился житель города Хейзелхерст. Мужчина обнаружил в своем доме труп застреленного человека. Спустя несколько дней к стражам правопорядка с повинной пришел Вутен, передает издание New York Post.

Мужчине также инкриминировали нелегальное нахождение на частной собственности, вооруженное ограбление и жестокое обращение с несовершеннолетними. По делу, кроме участника шоу, проходят еще трое подозреваемых. Пока власти региона не раскрывают всех обстоятельств трагедии в интересах следствия.