Вмешательство США в курильский вопрос напомнит о проблеме русской Америки

Новая администрация США пытается укрепить позиции страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти намерения могут затронуть интересы России.

Новая администрация США пытается укрепить позиции страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти намерения могут затронуть интересы России.

В Пентагоне недавно напомнили, что Вашингтон имеет договоренности с Токио по поводу совместных действий в ответ на нарушение статуса-кво в Восточно-Китайском море. В договоре также идет речь о взаимопомощи при обороне своих территорий. Об этом рассказывается в материале издания "ПолитРоссия".

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров отметил, что США пытаются взять на себя роль международного арбитра в территориальных вопросах.

Он отметил, что статус Курил не может быть изменен или подвержен обсуждению, но США могут использовать этот вопрос в политических интересах для втягивания Японии во всевозможные совместные проекты. Вашингтон вряд ли пойдет на рискованные шаги в этом регионе, поскольку рядом находится Берингов пролив и территория, которая ранее была русской Америкой.