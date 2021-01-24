Вакцинация британского серийного убийцы раньше остальных возмутила людей

Граждане Великобритании возмутились, что 52-летний серийный убийца может пройти вакцинацию от коронавируса раньше нуждающихся.

Граждане Великобритании возмутились, что 52-летний серийный убийца может пройти вакцинацию от коронавируса раньше нуждающихся.

Несколько заключенных тюрьмы строгого режима Франкленд, которая располагается в графстве Дарем, получили приглашение пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Их текста письма следует, что им могут сделать прививку в течение ближайших недель. В очереди на укол значится и 52-летний серийный убийца Леви Беллфилд, сообщает The Sun.

Бывший министр внутренних дел Великобритании Дэвид Бланкетт возмутился такому предложению. Он выразил надежду, что министр юстиции Соединенного Королевства вмешается и определит, почему дефицитный препарат хотят использовать не во благо законопослушных и нуждающихся граждан. Экс-детектив, который вел дело убийцы, как и обычные граждане, также возмутился подобной инициативе.