Выяснилось, почему онкобольные страдают от COVID-19 дольше других

Британские исследователи пришли к выводу, что страдающие раком люди дольше других переносят COVID-19, поскольку их организм не может быстро справляться с вирусом.

Британские исследователи пришли к выводу, что страдающие раком люди дольше других переносят COVID-19, поскольку их организм не может быстро справляться с вирусом.

Он не способен дать оперативный ответ возбудителю из-за ослабленного иммунитета. Кроме того, рак создает для SARS-CoV-2 благоприятную среду, в которой вирус задерживается и начинает мутировать, прежде чем оказывается передан кому-то другому.

Однако речь в данном случае идет именно о мутациях коронавируса, а не об исходном варианте. На сегодняшний день существуют штаммы из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

По словам доцента Университета Нового Южного Уэльса Стюарта Турвилла, хорошей новостью является то, что, хотя некоторые из новых вариантов и могут ослабить реакцию антител или реакцию на вакцину, ни один из них пока не способен полностью избежать иммунного ответа.