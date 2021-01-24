На счет ФБК перед митингами поступило 6,5 млн рублей

"Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) получил крупную сумму денег перед проведением несанкционированных акций. Средства были переведены на биткоин-кошелек.

"Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) получил крупную сумму денег перед проведением несанкционированных акций. Средства были переведены на биткоин-кошелек.

Стоит отметить, что 23 января в нескольких городах России прошли несанкционированные митинги. Организаторами стали сторонники блогера Алексея Навального. Согласно полученной информации, за день до начала незаконных митингов на счет ФБК поступили 2,1 и 2,4 млн рублей. Позже на счет перевели еще 255 тысяч. В день несанкционированных акций на биткоин-кошелек поступили 325 тысяч рублей. Вечером 23 января ФБК получил еще 400 тысяч.

Кроме того, за день до незаконных акций на счет поступили множество мелких переводов от несколько сотен рублей до 30-40 тысяч. К вечеру 23 января баланс кошелька составил 6,5 млн рублей, передает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что ФБК неоднократно получали крупные суммы на счет. К примеру сотрудник фонда Леонид Волков 19 января вывел 2,9 млн рублей. Финансовую операцию провели после призыва исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова усилить антироссийский санкции Запада.