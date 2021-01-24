Ошибка стала причиной введения карантина в регионе Италии

Регион Италии Ломбардия находится на недельном карантине из-за ошибки в статистике по коронавирусу, допущенной местными властями.

Регион Италии Ломбардия находится на недельном карантине из-за ошибки в статистике по коронавирусу, допущенной местными властями.

Правительство Италии разделило регионы на три типа зон: желтые, оранжевые и красные. Цвета отвечают серьезности эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции. За ситуацией с COVID-19 еженедельно следит итальянский научный комитет.

Неделю назад Ломбардия попала в "красную зону", поэтому там был введен карантин. С воскресенья статус переведут в "оранжевую зону". Таким образом жители Ломбардии смогут перемещаться по городу без специального разрешения властей. Информацией об этом поделились в Министерстве здравоохранения Италии. В указе ведомства сказано, что специалисты обратили внимание на данные о количестве зараженных коронавирусом, которые были предоставлены регионом задним числом 20 января. Известно, что этот вопрос стал причиной спора, кто допустил статистическую ошибку по COVID-19.