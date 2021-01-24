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15:17   24 Января 2021
Происшествия

СК арестовал за взятку замглавы отдела Федерального казначейства по Дагестану

СК арестовал за взятку замглавы отдела Федерального казначейства по Дагестану

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовные дела о вымогательстве взятки в крупном размере в отношении двух чиновников управления Федерального казначейства по региону.

Заместителя главы отдела Федерального казначейства по Дагестану Магомеда Ашаханова арестовали по делу о взятке. Его заключили под стражу до 22 марта.

По версии следствия, подозреваемый вымогал взятки у руководителей подрядных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

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#дагестан #арест #взятки

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