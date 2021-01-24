СК арестовал за взятку замглавы отдела Федерального казначейства по Дагестану

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовные дела о вымогательстве взятки в крупном размере в отношении двух чиновников управления Федерального казначейства по региону.

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовные дела о вымогательстве взятки в крупном размере в отношении двух чиновников управления Федерального казначейства по региону.

Заместителя главы отдела Федерального казначейства по Дагестану Магомеда Ашаханова арестовали по делу о взятке. Его заключили под стражу до 22 марта.

По версии следствия, подозреваемый вымогал взятки у руководителей подрядных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.