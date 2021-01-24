Сирия осудила вмешательство США во внутренние дела РФ

Власти Сирии осудили вмешательство Вашингтона во внутренние дела Москвы и попытки Запада дестабилизировать обстановку в РФ. Об этом сообщает агентство SANA.

Власти Сирии осудили вмешательство Вашингтона во внутренние дела Москвы и попытки Запада дестабилизировать обстановку в РФ. Об этом сообщает агентство SANA.

Сирийские дипломаты назвали действия Соединенных Штатов "вопиющими". Америка проводит подстрекательские кампании, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, говорят в МИД Сирии.

В САР отметили, что Запад "дешево эксплуатирует" вопрос с блогером Алексеем Навальным. Более того, к иностранной позиции по Навальному уже нет доверия, так как США банально пытаются нанести ущерб имиджу Российской Федерации, заключили в ведомстве.

Ранее МИД РФ также раскритиковал американское посольство за сообщения на фоне незаконных митингов.