15:17 24 Января 2021Политика
Сирия осудила вмешательство США во внутренние дела РФ
Власти Сирии осудили вмешательство Вашингтона во внутренние дела Москвы и попытки Запада дестабилизировать обстановку в РФ. Об этом сообщает агентство SANA.
Власти Сирии осудили вмешательство Вашингтона во внутренние дела Москвы и попытки Запада дестабилизировать обстановку в РФ. Об этом сообщает агентство SANA.
Сирийские дипломаты назвали действия Соединенных Штатов "вопиющими". Америка проводит подстрекательские кампании, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, говорят в МИД Сирии.
В САР отметили, что Запад "дешево эксплуатирует" вопрос с блогером Алексеем Навальным. Более того, к иностранной позиции по Навальному уже нет доверия, так как США банально пытаются нанести ущерб имиджу Российской Федерации, заключили в ведомстве.
Ранее МИД РФ также раскритиковал американское посольство за сообщения на фоне незаконных митингов.