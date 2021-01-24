"Аншлага не получилось": чем закончились незаконные митинги для соратников Навального

Незаконные акции, которые прошли 23 января в регионах России, неудачно закончились для организаторов и их участников.

Незаконные акции, которые прошли 23 января в регионах России, неудачно закончились для организаторов и их участников.

Призывы присоединиться к несанкционированным митингам распространяли сторонники Алексея Навального. С 21 по 23 января правоохранители задержали около 35 активистов из числа организаторов в 20 регионах России. При этом соратникам блогера не удалось собрать аншлаг, в результате чего митинги получились немногочисленными, передает Федеральное агентство новостей.

Протестные акции позиционировались как мирный протест с требованием освободить из под стражи блогера Алексея Навального, который 18 января был арестован на 30 суток по решению суда. Однако незаконные митинги ознаменовались стычками с сотрудниками полиции. Протестующие забрасывали силовиков камнями и стеклянными бутылками. Правоохранители отмечают, что в ряде субъектов акции в ряде субъектов РФ незаконные акции переросли в массовые беспорядки. Следственный комитет России уже возбудил ряд уголовных дел по фактам противоправных действий участников незаконных акций в центре Москвы.

В связи с готовящимися провокациями и их фактическим проведением в России в период с 22 по 23 января, сотрудники правоохранительных органов провели ряд задержаний активистов и общественных деятелей из числа их организаторов.

Так, в Москве за организацию несогласованной акции были задержаны сотрудники ФБК (НКО-иноагент) Кира Ярмыш, Георгий Албуров, Владлен Лось, Любовь Соболь, Николай Ляскин и Олег Степанов. Кроме того, в регионах РФ были задержаны и арестованы другие организаторы несанкционированных митингов.

Многие эксперты отмечают, что незаконные протестные акции направлены на дестабилизацию ситуации в России. При этом организация этих беспорядков щедро оплачивается зарубежными кураторами Навального.