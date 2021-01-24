FB ограничил доступ к аккаунту Рогозина на сутки

Аккаунт на Facebook гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина был заблокирован после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в РФ Майкла Макфола.

Аккаунт на Facebook гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина был заблокирован после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в РФ Майкла Макфола.

По словам руководителя компании, страницу заблокировали на сутки. Администрация аргументировала это тем, что он якобы нарушил нормы сообщества. Сама публикация была скрыта, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что Макфол ранее опубликовал пост в Twitter, где написал о демократии и либерализме в России.