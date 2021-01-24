Провокатор напал на полицейского во время несогласованной акции в Новосибирске

Мужчина, который начал бросаться снегом в полицию на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, был задержан.

Мужчина, который начал бросаться снегом в полицию на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского, которое произошло во время несогласованной акции в Красноярске. Во время незаконного шествия протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. По имеющейся информации, полиция задержала десятки человек. Некоторые из участников акции вели себя агрессивно и кидали дымовые шашки.

"Полицейские задержали жителя краевого центра, которому инкриминируется нападение на сотрудника полиции, осуществлявшего охрану правопорядка на месте проведения несанкционированного публичного мероприятия", — сообщил начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 23-летний житель Красноярска. Мужчина ранее был судим. Сейчас в отношении его ведется проверка.