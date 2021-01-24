Путин планирует выступить на Давосском форуме

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме, который ежегодно проводится в швейцарском Давосе.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме, который ежегодно проводится в швейцарском Давосе.

В рамках мероприятия глава государства проведет совещание с членами Кабинета министров РФ.

Россия не участвовала в форуме с 2013 года, в последний раз представителем выступил Дмитрий Медведев. Путин участвовал в ВЭФ в 2009 году как глава правительства.

25 января, в Татьянин день, президент, как ожидается, пообщается со студентами российских вузов. 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Путина ждут в музее Великой Отечественной войны в Москве, где открылась новая экспозиция.