Песков объяснил цель "расследования" Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал так называемое "расследование" блогера Алексея Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал так называемое "расследование" блогера Алексея Навального.

Он заявил, что Владимир Путин не имеет ничего общего с распространенным видеороликом.

"Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике", – сказал он.

Песков отметил, что в Кремле знали о подготовке к выходу этого расследования. Это псевдоразоблачение направлено на дестабилизацию ситуации в стране. Гражданам следует внимательнее смотреть на предоставляемую информацию, чтобы не давать возможности ввести себя в заблуждение.

Ранее Песков рекомендовал гражданами не вкладывать деньги в подобные проекты. Навальный регулярно собирает деньги на свои "расследования", но в итоге получается полнейшая чушь, основанная на сведениях из желтой прессы.