Спикер Кремля обратил внимание на малое число протестующих

Количество участников незаконных протестов намного меньше, чем число голосующих за президента России Владимира Путина. На это обратил внимание спикер Кремля Дмитрий Песков.

Количество участников незаконных протестов намного меньше, чем число голосующих за президента России Владимира Путина. На это обратил внимание спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он во время эфира "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал прошедшие в РФ несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России добавил, что авторы "расследований" о Путине стремятся раскачать ситуацию в стране. Однако им это не удается.