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14:26   24 Января 2021
Политика

Песков раскритиковал публикации посольства США на фоне незаконных акций в РФ

Песков раскритиковал публикации посольства США на фоне незаконных акций в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации посольства США в России на фоне несанкционированных митингов.

Представитель Кремля заявил, что подобные действия Вашингтона являются некорректными. Кроме того, это является косвенным вмешательством во внутренние дела России.

Стоит отметить, что ранее член Общественной палаты РФ Александр Малькевич указал финансовую поддержку несанкционированных акций из-за рубежа.

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#россия #сша #песков

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