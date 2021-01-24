Песков раскритиковал публикации посольства США на фоне незаконных акций в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации посольства США в России на фоне несанкционированных митингов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации посольства США в России на фоне несанкционированных митингов.

Представитель Кремля заявил, что подобные действия Вашингтона являются некорректными. Кроме того, это является косвенным вмешательством во внутренние дела России.

Стоит отметить, что ранее член Общественной палаты РФ Александр Малькевич указал финансовую поддержку несанкционированных акций из-за рубежа.