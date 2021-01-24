Путин готов ответить взаимностью новому президенту США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, если новая американская администрация пойдет навстречу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, если новая американская администрация пойдет навстречу.

Песков подчеркнул, что Россия всегда выступает за последовательные и добрые отношения с США. Москва готова считать Вашингтон своим партнером, однако опыт прошлых лет показывает, что это не взаимно. В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь выразил надежду, что сторонам удастся наладить диалог.

"Если уже текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", — заявил Песков.

Новым президентом США стал демократ Джо Байден. Недавно В Вашингтоне 20 января 2021 года прошла инаугурация президента.