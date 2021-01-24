Мукомолы и хлебопеки получат поддержку в размере 4,7 млрд рублей

Кабмин распределит между регионами 4,7 миллиарда рублей в целях поддержки мукомолов и хлебопеков. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Кабмин распределит между регионами 4,7 миллиарда рублей в целях поддержки мукомолов и хлебопеков. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Распоряжение о выделении денежных средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно включено в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина.

Согласно данным, 2,9 млрд рублей из выделенной суммы пойдет на покрытие расходов по приобретению продовольственной пшеницы. Выплата компенсаций хлебопекарным предприятиям составит 1,8 млрд рублей.

Ранее для сдерживания роста цен на муку и хлеб кабмин установил тарифную квоту в объеме 17,5 млн тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Поставки зерновых в большем количестве будут облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной цены вывозимого товара, но не ниже 100 евро за тонну.