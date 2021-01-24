Госдума отреагировала на призыв Киева разорвать энергосвязи с Россией

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко призвал Киев полностью отказаться от единой с РФ и Белоруссией энергосистемы. Об этом сообщает RT.

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко призвал Киев полностью отказаться от единой с РФ и Белоруссией энергосистемы. Об этом сообщает RT.

По мнению Юрия Витренко, Украина должна объединиться с европейской энергосистемой.

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек считает, что такими заявлениями украинские власти в очередной раз доказали, что уровень жизни населения для них совершенно не важен, пишет RT.

"Чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", — сказал член Госдумы.

Бальбек уверен, что желание официального Киева перейти на европейскую энергосистему будет "нелегким путем" для жителей Незалежной.