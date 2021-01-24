Россияне рассказали о своих путешествиях в 2020 году

Граждане России поделились воспоминаниями, как они путешествовали в прошлом году. В опросе приняли участие 2670 человек из разных регионов.

Граждане России поделились воспоминаниями, как они путешествовали в прошлом году. В опросе приняли участие 2670 человек из разных регионов.

Исследованием занимались специалисты сервиса OneTwoTrip. Они выяснили, что примерно 75% россиян стали чаще ездить в близлежащие города, чтобы посмотреть достопримечательности. Около 50% россиян рассказали, что увидели новые интересные места для отдыха.

Подавляющее большинство опрошенных заявили, что хотели бы подробнее ознакомиться с историей своего региона. Из них половина согласна приобретать туры на экскурсии, другие хотят путешествовать самостоятельно. Около 60% россиян назвали свой автомобиль лучшим средством передвижения для путешествий.