Подростки рассказали, как пришли «потусить» на митинг Навального

Юные сторонники блогера Навального вышли на несанкционированную акцию, даже не зная о том, кем является их "кумир".

Юные сторонники блогера Навального вышли на несанкционированную акцию, даже не зная о том, кем является их "кумир".

Несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального прошли в России. Многие из присутствующих на мероприятии оказались несовершеннолетними детьми, которые пришли либо за "хайпом", либо вообще не понимая, что делают.

Кроме тех, кто устраивал на акциях провокации, а также "мирно гуляющих" протестующих, на митинге было множество подростков. Представители различных медиаресурсов пообщались с некоторыми несовершеннолетними "борцами с режимом", пишет Nation News.

Одна из юных сторонниц Навального рассказала, что она пришла на несанкционированную акцию, потому что узнала о ней из социальных сетей от блогеров. Однако от события, по словам девушки, она ожидала большего.

"Мне сказали, что будет классная тусовка. Увидела в ТикТоке, Инстаграме, и пришла посмотреть. Люди обещали тусовку, но тут какой-то тухляк", — заявила девушка.

Также школьники не могла ответить на вопрос, о том, кто такой Навальный. Посещение мероприятия для них является развлечением, а также способом показать свою "прогрессивность" среди сверстников.